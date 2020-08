Chaos am Freizeitsee

Höxter (WB/thö). Autos auf Rettungswegen und reihenweise Verstöße gegen die Corona-Auflagen – am Godelheimer See herrschte bei hochsommerlichen Temperaturen am Samstag Chaos. Die Stadt Höxter greift durch und sperrt an diesem Sonntag die PKW-Parkplätze an der Freizeitanlage. Die Polizei kündigt scharfe Kontrollen an und will Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung konsequent ahnden.

Von Westfalen-Blatt