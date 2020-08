Alles gut mit Maske und Hut

Höxter (WB). In diesem Jahr ist vieles anders – aber nicht alles: am Wochenende verwandelte sich das Gelände um Schloss Corvey wie in den vergangenen Sommern in ein Traumland für Blumenfreunde und Liebhaber stilvollen Ambientes im Grünen. In diesem Jahr lockte das Gartenfestival etwa 8000 Besucher.

Von Iris Spieker-Siebrecht