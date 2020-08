Geschäftsführer Kai-Timo Wilke sagte dazu: „Während einer Routineüberprüfung unseres Breitbandnetzes wurde ein Fehler lokalisiert, der schnelles Handeln in Form von Austausch- und Wartungsarbeiten erforderte. Aus diesem Grund mussten wir die Arbeiten an unserem Netz von 19 bis 21 Uhr durchführen.“ Die daraus resultierenden und notwendigen Updates seien im Anschluss eingespielt worden – dadurch sei es temporär in verschiedenen Orten zu kontrollierten Ausfällen gekommen.

Sofortiges Handeln erforderlich

„Unser Team konnte die Maßnahme während der Nachtschicht in einem Zug umsetzen und den Kunden die gewohnte Anschlussleistung danach wieder bereitstellen. In der Regel werden vergleichbare Wartungsarbeiten nachts bei geringer Netzauslastung und mit Vorankündigung durchgeführt – in diesem Fall mussten wir sofort handeln“, so Wilke, der um Entschuldigung bittet.