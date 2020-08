Polizeieinsatz auf dem Berliner Platz in Höxter

Höxter/Brakel (WB). Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei in Höxter einen Hund aus einem überhitzten Auto retten. Das Fahrzeug parkte am Dienstag gegen 12 Uhr auf dem Berliner Platz in der prallen Sonne – bei Außentemperaturen von 30 Grad.