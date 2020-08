Gegen 1 Uhr gab es nicht nur Blitz und Donner, sondern es goss wie aus Eimern. Feuerwehr und Polizei meldeten Wasser auf der B64-Ortsdurchfahrt Ottbergen: „Wasser läuft in Wohnhaus. Hauptstraße überflutet..“ Viele kannten das schon von 2019 und 2018. Die Feuerwehr rückte sofort aus und behob die Schäden ab 1.18 Uhr. Diesmal kam es nicht ganz so schlimm. In Bruchhausen stand die Brockhusenstraße 50 Zentimeter unter Wasser. Abläufe sind von der Feuerwehr gereinigt worden. In Amelunxen gab es Wasserproblemem an der L837 nach Drenke, in Beverungen floss Regenwasser in ein Haus in der Unteren Nussbreite. Die Lauenförder Wehr rückte mehrfach aus, um wegen Wassers im Keller zu helfen. Bei Bosseborn auf der L890 fiel ein Baum um. Eine Ottbergerin hat 40 Liter pro Quadratmeter gemessen.

Am Freitagnachmittag und am Abend gibt es neben sonnigen und wolkigen Abschnitten besonders in Ostwestfalen Schauer und Gewitter. Starkregen, Hagel und Sturmböen sind wieder möglich! Es ist schwül bei 26 bis 29 Grad.