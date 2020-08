Wahlwerbung geht auch mit Humor

Termine in den Dörfern

Werbegeschenke oder aber auch Eis möchten die „Bürger für Höxter“ dabei an die Menschen verschenken. Ralf Dohmann, Hermann Loges, die Ratskandidaten und Kandidatinnen und das gesamte Team freut sich bereits auf die Wahlwerbungs-Tour. Wo die BfH unterwegs ist, wird zuvor auf den BfH-Seiten im Internet, auf Facebook und Instagram sowie über Zeitungen bekannt gegeben.

Der Ortschaft Lütmarsen haben die Bürger für Höxter bereits am 1. August einen Besuch abgestattet. Jeden Samstag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr wird Bürgermeisterkandidat Ralf Dohmann mit der BfH außerdem in der Marktstraße in Höxter mit einem Stand vertreten sein.

Die Ortschaften besucht Bürgermeisterkandidat Ralf Dohmann mit den jeweiligen Ratskandidaten an folgenden Terminen: Samstag, 15. August, ab 14 Uhr in Bruchhausen an dem Dorfgemeinschaftshaus; Freitag, 21. August, ab 14 in Lüchtringen an der Friedenseiche, danach Friedhof, Postweg und Nah-Kauf; Samstag, 22. August, ab 14 Uhr in Brenkhausen; Freitag, 28. August, ab 14 in Ottbergen; Samstag, 29. August, ab 14 Uhr in Fürstenau; Freitag, 4. September, ab 16 in Stahle An der Kirche und später an der Bratwurstbude am Schützenhaus (Am Feldberg); Samstag, 5. September, ab 14 in Bödexen An der Kirche; Freitag, 11. September, ab 14 in Albaxen.