Freibad-Satire: „Ein herabwürdigender TV-Beitrag“

Die UWG erklärte zu dem NDR-TV-Beitrag vom 13. August in einer Stellungnahme, dass man besonders über den Inhalt und den Auftritt des Stadtkämmerers Lothar Stadermann verärgert sei.

UWG-Frakionschef Georg Heiseke kommentiert seine Bewertung so: „Wer die Sendung gesehen hat, wird sich gefragt haben, wer dem Sender die Informationen zugespielt haben könnte. Das war keine Werbung für unser Freibad, sondern eine Herabwürdigung. Dabei wird die Namensfindung verunglimpft, und damit werden viele, die Vorschläge gemacht haben, durch den Kakao gezogen.“

Verunglimpfung von Höxter

Heiseke weiter: „Der Bäderchef stellt sich vor die Kamera und erklärt, dass dieses Freibad nichts weiter sei als ein Sport- und Funktionsbad, in dem man schwimmen lernen kann. Was für eine blamable Aussage! Dabei ist unser schickes Freibad eine Mischung aus Sport, Spiel- und Freizeitbeschäftigung. Wer das Freibad schon selbst genutzt hat, der wird sicher festgestellt haben, dass neben der Schwimmmöglichkeit auch ausgedehnte Wasserflächen vorhanden sind, wo man nach Herzenslust toben, Ball spielen oder die Breitrutsche herunter sausen kann.“

Heiseke kann den TV-Auftritt in der Form nicht gutheißen: „Auch der Planschbereich für die Kleinen ist mehr eine Spiellandschaft für Eltern mit ihren Kindern. Es gibt Wasserspeier oder Sprudler. Rings um das Bad sind ausgedehnte Liegewiesen, dazu Spielgeräte für die Kinder, Klettertürme, Rutschen und Trampoline. Auch ein Beach- Volleyball-Feld ist vorhanden. Eine tolle Sprunganlage mit Turm rundet das Bild ab. Hier wird nicht nur sportlich gesprungen, sondern hier zeigen die Jungen und Mädchen, dass sie Spass daran haben, irgendwie ins Wasser zu hüpfen. Wir sollten stolz auf unser Freibad sein und es positiv bewerben. Was also treibt den Bäderchef an, solch eine Bewertung für das Bad abzugeben?“

UWG-Vorsitzender Georg Heiseke weist darauf hin, dass man sich den Beitrag in der NDR-Mediathek unter „Extra Drei“ noch einmal ansehen könne.

Kommentar

Witz komm raus, du bist umzingelt! Pointen suchte man im TV-Beitrag über die Bädernamen in Höxter vergeblich. Der aufmerksame Zuschauer hatte da mehr erwartet. Der Beitrag war spaßfrei. Gegen gute Satire à la „Heute-Show“ wäre nichts einzuwenden gewesen. Das Freibad war immer für eine Schlagzeile gut. Die Zaunkletterer lassen grüßen. Aber bei der Namenswahl blieb dem Zuschauer verborgen, wo der Witz bei der demokratischen Entscheidung steckte. Handwerklich war das Murks. So geriet der Beitrag zum Rohrkrepierer und beförderte die Politikverdrossenheit. Michael Robrecht