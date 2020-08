Der kleine „Tornado“ mit dem markanten Rüssel sei von Heinsen zur Landesgrenze NRW/Niedersachsen durch die Weser-Wiesen nach Höxter-Stahle und Bevern sowie dann weiter in Richtung Solling (Kreis Holzminden) gezogen, berichtetet Wehner dem WESTFALEN-BLATT. Das seien schon spektakuläre Aufnahmen, so der Stadtoldendorfer. „So schnell wie die Windhose gekommen ist, so schnell war sie nach ein paar Minuten auch wieder verschwunden“, schilderte Dascho Wehner. Als er an den Straßenrand gefahren sei, „wurde der Kegel plötzlich immer größer und senkte sich immer weiter ab“ Beeindruckend sei die hohe „Säule“ gewesen. „So ein Naturerlebnis habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen“, meinte Wehner heute gegenüber dem WB Höxter. Schäden gab es keine.

Experten schauen sich die Aufnahmen sicher jetzt genau an und ordnen den Weser-„Tornado“ ein. Hierzulande gibt es solche Phänomene selten. Am Nachmittag kam es im Weserbergland zu einigen Gewittern mit Starkregen.

Video von Daschon Wehner auf der WESTFALEN-BLATT-Facebook-Seite: https://business.facebook.com/pg/westfalenblattkreishoexter/posts/?ref=page_internal