Mann steigt in die Weser und verschwindet in der Dunkelheit

Höxter/Holzminden/Polle (WB/rob). Ein mysteriöser Vorfall beschäftigt die Polizei. Am Mittwochabend (19. August) beobachteten zwei Zeuginnen einen Mann, der vollständig bekleidet an der Weserfähre in Polle in den Fluss stieg.