Katharina Bauernschmidt fährt Para-Kanu und hat bereits an einer Europameisterschaft und zwei Weltmeisterschaften teilgenommen und dabei den vierten und fünften Platz belegt. Sie wird 2021 in Tokio bei den Paralympischen Spielen für Deutschland an den Start gehen. Carsten Hesses Leidenschaft ist ein BMW M3 E30 Sportwagen, den er speziell für sich hat umbauen lassen.

Flugplatzbetreiber begeistert

Dritter im Bunde ist Fotograf Florian Schwarzbach (Blackburn Photographie). Er begleitet Bauernschmidt schon seit einiger Zeit auf ihrem Weg zu den Paralympics 2021 nach Tokio. Bei seinen Projekten geht es unter anderem darum, anderen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen Mut, Zuversicht und neuen Optimismus für ihre Alltagsbewältigung zu geben. In diesem Zusammenhang ist auch die Idee zu einem Fotoshooting mit dem M3 von Hesse an einem besonderen Ort – auf dem Flugplatz Höxter-Holzminden – gemeinsam mit ihm und Bauernschmidt entstanden. Der Verein Luftsport Höxter als Betreiber des Flugplatzes war von dieser Idee ebenfalls sofort begeistert und hat den Flugplatz Anfang August außerhalb der Betriebszeiten hierfür unentgeltlich zur Verfügung gestellt, so dass bei dem Fotoshooting viele Bilder mit einzigartigem Erinnerungswert entstanden sind.