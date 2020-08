14 bestätigte Infizierte gab es am Sonntag im Kreis Höxter (Bad Driburg 4, Willebadessen 3, Brakel 2, Warburg 1, Höxter 1, Borgentreich 1, Nieheim 1, Steinheim1). Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag bei 4,23. Genesen sind 268 Personen, in Folge von Covid 19 verstorben 18; bestätigte Infektionen gab es bisher 400. Bestätigte Infektionszahlen in den Städten laut Kreis bisher insgesamt seit März: Warburg 108 und Höxter 73.

Auf der Internet-Homepage des Kreises Höxter sind unter https://corona.kreis-hoexter.de/index.html die wichtigsten Infos für Ein- oder Rückreisende zusammengefasst. Dort stehen auch alle aktuellen Zahlen aus dem Kreis Höxter im Detail.