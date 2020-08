Steinbruch als Erlebniswelt

Arbeitsgruppe der Dorfgemeinschaft Lüchtringen will historische Behauhütte für Wesersandstein errichten

Höxter-Lüchtringen (WB). Gerade hat die Arbeitsgruppe der Dorfgemeinschaft die Arbeiten für das Begrüßungsschild am Heuweg abgeschlossen, da wird auch schon das nächste Projekt in Angriff genommen. Im Steinbruch am Sportplatz wollen die fleißigen Helfer eine Behauhütte errichten.