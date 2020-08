Kreisweite Paar-Woche gestartet

Eröffnung war am Mittwoch, 26. August, mit der Ausstellung „paarweise“ in der Nikolai-Kirche in Höxter. Es ging um Partnerschaften heute und Paargeschichten der Bibel. Start war mit einem Gottesdienst in der Nikolaikirche. Anschließend lief die Fotoaktion „Liebe ist…. „ auf dem Marktplatz in Höxter. Jeder, der möchte, kann aus zwölf verschiedenen „Liebe ist“…-Sprüchen denjenigen auswählen, der am besten zu ihm passt und sich mit diesem Spruch fotografieren lassen.

Weitere Programmpunkte sind: Familiengottesdienst „Was bedeutet die Liebe für das Leben als Paar aber auch für das Leben als Familie?“ am Samstag, 29. August, 17 Uhr, St. Peter und Paul, Höxter. Bei schönem Wetter findet der Gottesdienst auf der Wiese vor der Kirche statt.

„Schlüsselsätze der Liebe“ ist eine Lesung mit Oskar Holzberg überschrieben. Seit mehr als 20 Jahren ist Oskar Holzberg Paartherapeut, seit mehr als 20 Jahren sieht er, was die Liebe zusammenhält – oder eben trennt. Dabei zeigen sich Muster, die vielen Menschen zu schaffen machen. Der Kolumnist der Zeitschrift „Brigitte“ hat sie zu »Schlüsselsätzen der Liebe« pointiert und unterhaltsam zusammengefasst. Holzberg wird an diesem Abend neue Sichtweisen auf die Liebe eröffnen und zeigen, wie sie gelingen kann. Termin: Freitag, 4. September, 19 Uhr Gymnasium Brede (Aula), Brakel.

„Was macht Corona mit der Liebe?“ heißt das Thema am Donnerstag, 3. September, ab 20 Uhr im Pfarrheim St. Johannes Baptist in Beverungen. Weitere Termine der Paarwoche: Kochen zu zweit in Germete; als Paar Kanufahren auf der Weser von Corvey nach Stahle (30. August) oder ein Filmabend im Gemeindezentrum Am Knüll in Höxter.

Das komplette Programm ist in der Broschüre unter https://pv-corvey.de/wp-content/uploads/2020/07/Brosch%C3%BCre_Paarwoche.pdf nachzulesen.