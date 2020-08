Höxter (WB/rob). Drama unterhalb des Räuschenberges: Bei einem Sturz mit ihrem Mountainbike hat sich in Höxter am Küsterweg eine junge Fahrradfahrerin so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Von Westfalen-Blatt