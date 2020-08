Kreis Höxter (WB/thö). Die Elternproteste haben gewirkt: Ab Montag rollen mehr Schulbusse im Kreis Höxter. Das hat der Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter am Freitagvormittag mitgeteilt. Die Busse sollen in den Verkehrsspitzen am Morgen und mittags für eine „spürbare Entlastung“ sorgen.

Von Westfalen-Blatt