Kompromiss in Sachen Nethebrücke

Bruchhausen (WB). Nach dreieinhalb Jahren ist der Kompromiss gefunden: Die Bürgerinitiative „Nethebrücke Bruchhausen“ präsentierte am Freitag an der alten Brücke das Ergebnis: Eine Behelfsbrücke wird in den kommenden Monaten gebaut. Der Landesbetrieb Straßen NRW wird den Bürgern zudem die neuen Planungen mit drei Varianten für die Brücke im Detail vorstellen. Der Zeitpunkt steht noch nicht fest.