Dorferneuerung Hembsen ist gestartet

Joachim Holtemeyer, Vorsitzender des Bauausschusses, sagte: „Es ist toll, was sich in den letzten 25 Jahren auf den Dörfern getan hat. Wir haben uns ein lebenswertes Umfeld geschaffen und müssen weiter an diesem Zusammenhalt arbeiten.“

Wasserleitungen werden erneuert

Im ersten Bauabschnitt wird zunächst der westliche Teil der Bornstraße bis zum Kreuzungsbereich Kirchstraße umgebaut. Im Vorfeld hat das Wasser- und Abwasserwerk seine Leitungen untersucht, um etwaige Schäden zu lokalisieren und, sofern erforderlich, diese im Zuge der Erneuerung der Straßenoberflächen zu sanieren. Daher wird zunächst ein Teil der öffentlichen Regenwasserkanalisation ausgetauscht. Das Trinkwassernetz wird ebenfalls erneuert. Anschließend werden die Oberflächen neu gestaltet. Die Bornstraße ist hierfür im Baustellenbereich gesperrt. Der erste Bauabschnitt soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Im kommenden Jahr erfolgt der zweite Teil der Baumaßnahme bis einschließlich Dorfkreuz im Bereich „Großer Winkel / Am Graben“.

Kreis zahlt Deckenerneuerung

Die Baumaßnahme wird vom Ingenieur-Büro Turk aus Siddessen betreut. Verantwortlicher Ingenieur für das Abwasserwerk der Stadt Brakel ist Alexander Frewer, den Straßenbau betreut Franz-Josef Sentler. Die Bauausführung obliegt der Firma Schönhoff aus Gehrden, die als Mindestbietender den Auftrag über 512.000 Euro erhalten hat, wobei rund 50 Meter Regenwasserkanal und 230 Meter Trinkwasserleitung saniert, 900 Quadratmeter asphaltierte Fahrbahn in der Bornstraße, 450 Meter Pflasterrinne und 900 Quadratmeter Pflaster neu hergestellt werden. Die Stadt Brakel erhält hierfür einen Zuschuss in Höhe von 250.0000 Euro, wodurch der Förderanteil bei etwa 50 Prozent liegt.

Zudem übernimmt der Kreis Höxter als Straßenbaulastträger die Kosten für die Deckenerneuerung der Fahrbahn der Kirchstraße (K50).

Da bei einer derartigen Baumaßnahme Behinderungen für die Anlieger nie ganz ausgeschlossen werden können, bittet die Stadt Brakel um Verständnis. Für Fragen stehen ihnen die Projektbeteiligten zur Verfügung.