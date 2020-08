In Steinheim und Warburg gibt es derzeit vier Infizierte, in Willebadessen drei, in Höxter und Brakel einen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 408 Menschen mit dem Virus angesteckt, 377 sind mittlerweile genesen, 18 verstorben.

Als offiziell coronafrei gelten aktuell die Kommunen Bad Driburg, Nieheim, Borgentreich, Beverungen und Marienmünster. Die Sieben-Tages Inzidenz liegt aktuell bei 4,93 auf 100.000 Einwohner. Erst ab 50 Neu-Infektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche drohen Maßnahmen.