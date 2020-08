Wahlforum am Dienstag in der Stadthalle

Nieheim (WB). Die vier Nieheimer Bürgermeisterkandidaten Elmar Kleine, Johannes Schlütz, Jana Katharina Reineke und Rainer Vidal treffen am Dienstag (1. September) ab 19 Uhr während einer Podiumsdiskussion in der Stadthalle in Nieheim in großer Runde aufeinander.