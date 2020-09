188 Schüler suchen Lehrstelle – 256 Azubi-Plätze sind unbesetzt

„Gerade, weil viele Unternehmen in den vergangenen Monaten priorisieren mussten und das Thema Ausbildung dadurch nicht im Fokus sein konnte, möchte ich noch einmal appellieren: Setzen Sie sich jetzt mit dem Thema Ausbildung auseinander, es ist nicht zu spät! Der Ausbildungskonsens NRW hat beschlossen, Unternehmen und Jugendliche bei späten Ausbildungsstarts bestmöglich zu unterstützen. Nehmen Sie diese Unterstützung in Anspruch! Das gleiche gilt für die Jugendlichen im Kreis: Die vergangenen Monate konnten demotivierend sein, aber im Hinblick auf das Thema Ausbildung gibt es durchaus noch Hoffnung. Stand jetzt ist noch fast ein Viertel aller uns gemeldeten Ausbildungsstellen unbesetzt, und die Unternehmen können weiterhin neue Stellen melden. Auch Initiativbewerbungen können helfen“, so der Experte.

Die Zahl der Bewerber, die für Herbst eine duale Ausbildung anstreben und sich von Oktober 2019 bis August 2020 bei der Arbeitsagentur und dem Jobcenter gemeldet haben, fällt etwas niedriger aus als im Vorjahr. Die Statistik zeigt einen Rückgang um 141 oder 12,6 Prozent auf 982 junge Frauen und Männer. Im gleichen Zeitraum wurden 1.068 Ausbildungsstellen gemeldet, 82 oder 7,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

Eine gute Auswahl an Stellen besteht weiterhin. Ende August stehen den 188 Bewerberinnen und Bewerbern, die bislang noch nicht versorgt sind, 256 freie Ausbildungsstellen gegenüber. Damit kommen aktuell auf 100 unversorgte Bewerber rein rechnerisch 136 unbesetzte Stellen.

Interessierte Jugendliche, die bislang noch keinen Kontakt zur Berufsberatung hatten, können sich montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 15.30 Uhr, freitags bis 13 Uhr, unter der 05251-120 301 direkt an die Berufsberatung wenden. Alternativ ist eine Kontaktanfrage über die kostenlose Servicehotline 0800 4 5555 00 möglich. Arbeitgeber, die noch Ausbildungsstellen zu besetzen haben, wenden sich bitte an den Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur unter: 0800 4 5555 20. Freie Ausbildungsstellen: www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Die Top 10 der beliebtesten Lehrstellen: Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Industriekaufmann/-frau, Verkäufer Lebensmittelhandwerk/Bäckerei, Dachdecker/in, Anlagenmechaniker, Sanitär/Heizung/Klima, Handelsfachwirt/in, Industriemechaniker/in Elektroniker/in, Energie-/Gebäudetechnik, Maler/Lackierer.

256 offene Azubi-Stellen gibt es aktuell im Kreis Höxter: Fachverkäufer Lebensmittelhandwerk und Bäckerei, Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Koch/Köchin, Maurer/in, Dachdecker/in, Handelsfachwirt/in, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, Tischler/in, Kfz-Mechatroniker und Bäcker/in.