Geplant war der Ball am dritten Samstag des Januar. Unter Coronabedingungen sei die Ausrichtung einer Ballveranstaltung mit mehr als 400 Gästen in der Stadthalle in Höxter nicht möglich. Gäste, Musiker und Bedienungen hätten zu engen Kontakt. Ein Nachholtermin 2021 werde nicht geplant. Röske kündigte an, dass die Handwerkervereinigung 2022 wieder einen Handwerkerball anbieten möchte. „Wir freuen uns auf den neuen Termin“, sagte der Vorsitzende. Der Handwerkerball ist das letzte verbliebene große Galaereignis in der Kreisstadt.