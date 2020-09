Dioxin: Sportanlage Albaxen gesperrt

Eines Besseren belehrt

Wer gestern beim Spaziergang entlang der Sportanlage An der Trift geglaubt hatte, dass aufgrund der Abdeckung der Aschenbahn mit dem Bau des Kunstrasenplatzes begonnen würde, der ist schnell eines Besseren belehrt worden. In einer Presseerklärung der Stadt wird der wahre Grund angeführt: „Im Rahmen der Vorplanungen des Kunstrasenplatzes sind auf der Laufbahn durch den mit der Planung beauftragten Landschaftsarchitekten routinemäßig Bodenproben entnommen worden. Im Zuge der Auswertung wurden auffällige Werte festgestellt, die auf den begründeten Verdacht einer Belastung mit Dioxin hinweisen.“

Gutachten

„Wir werden umgehend ein Gutachten in Auftrag geben, ob sich der Verdacht bestätigt“, führte Bürgermeister Alexander Fischer gegenüber dem WESTFALEN-BLATT aus. In einem speziellen Bodengutachten will die Stadt nun unverzüglich den genauen Umfang der Belastung und den Grund dafür ermitteln. Auch inwiefern neben der Laufbahn die angrenzende Rasenspielfläche betroffen ist, wird geprüft. Erst danach könnten gesicherte Aussagen zur Belastung und zum weiteren Vorgehen gemacht werden.

Schutz der Bevölkerung

Nach Rücksprache und auf Empfehlung des Gutachters, der das Bodengutachten durchführen wird, seien Rasenplatz und Sportanlage vorsorglich zum Schutz der Bevölkerung gesperrt worden. Die Laufbahn wurde zwischenzeitlich mit einer Plane bedeckt. Am Donnerstagmorgen hatten sich Vertreter aus Sport, Schule und der Ortschaft geroffen. „Mit dem ausführlichen Gutachten soll Klarheit geschaffen werden, um gemeinsam die nächsten Schritte einzuleiten“, sagte Fischer.

In Albaxen soll im Rahmen des Sportstättenkonzepts der Kunstrasenplatz für das sogenannte Zentrum Nord entstehen. Diesem gehören neben Albaxen auch Stahle und Lüchtringen an. Parallel ist für das Zentrum West (Ovenhausen, Bosseborn, Lütmarsen und Brenkhausen) ein Kunstrasenplatz in Brenkhausen für 2021 vorgesehen.

Kein Spielbetrieb

„Der Trainings- und Spielbetrieb können bei uns vorerst nicht stattfinden. „Wir haben eine Jugend-Spielgemeinschaft mit dem TuS Lüchtringen und dem FC Stahle. Wir werden Lösungen finden“, führte SVA-Vorsitzender Michael Heine gegenüber dem WB aus. Für die beiden Seniorenmannschaften des SVA werde zum Saisonstart an diesem Wochenende zunächst einmal über den Tausch des Heimrechts mit den jeweiligen Gegnern nachgedacht. „In Zeiten von Corona bringt das sicherlich Probleme mit sich, zumal Hygienekonzepte und Regeln unbedingt eingehalten werden müssen und fast alle Sportanlagen entsprechend ausgelastet sind“, so Heine weiter.

Der Bau des Kunstrasenplatzes in Albaxen sollte laut Ratsbeschluss im November des vergangenen Jahres bereits im Frühjahr 2020 in Angriff genommen werden. Der Corona-Lockdown hatte das Projekt verzögert. Erst in der vergangenen Woche hatte der Rat beschlossen, Fördermittel für den geplanten Kunstrasenplatz und die Sanierung der Sportanlage zu beantragen. Das Projekt wurde dabei mit 1,4 Millionen veranschlagt (wir berichteten in unserer Ausgabe am 29. August). Für den Kunstrasenplatz waren ursprünglich 750.000 Euro vorgesehen.

Dioxine sind krebserregend

Dioxine gelten schon in geringen Mengen als krebserregend und sind hochgiftig. Die Giftsoffe breiten sich im menschlichen Fettgewebe an und stellen daher eine langfristige Gefahr dar.