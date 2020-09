Startschuss soll am 15. Mai fallen

Höxter (WB). Nachdem der Höxteraner Feuerwehrlauf zum Bedauern vieler in diesem Jahr zunächst verschoben und dann abgesagt wurde, gibt es jetzt einen Termin für 2021 – der Startschuss am Corveyer Hafen soll am Samstag, 15. Mai, fallen. „Anmeldungen sind von Mitte September an im Internet möglich“, berichtet Organisator Mathias Schmidt.

Von Dennis Pape