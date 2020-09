In der Kurstadt gibt es damit jetzt wieder einen aktiv Infizierten, in der Kreisstadt sind es zwei. Genesen sind ein Steinheimer, zwei Warburger und ein Willebadessener, so dass die Zahl der derzeit Erkrankten kreisweit auf acht (-2) gesunken ist.

Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 413 Infektionen bestätigt worden.