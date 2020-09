Unterwegs mit 164 statt 100 km/h

Höxter (WB). Ein Autofahrer auf der B64 in Höhe der Tonenburg war am Wochenende erheblich zu schnell unterwegs. Am Samstagabend führte der Verkehrsdienst der Polizei Höxter Geschwindigkeitskontrollen auf der B64 im Bereich der Tonenburg durch. Schwerpunkt war hier die Bekämpfung illegaler Kraftfahrzeugrennen. Die höchste Überschreitung wurde bei einem Fahrer eines Hyundai i30 N aus dem Landkreis Holzminden festgestellt. Bei erlaubten 100 km/h wurde er mit 164 km/h gemessen. Der Fahrer dieses Autos muss mit einem Bußgeld von mindestens 440 Euro und einem Fahrverbot von zwei Monaten rechnen.

Von Westfalen-Blatt