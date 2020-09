Trage schont den Rücken

„Sowohl für Patientinnen und Patienten, die dadurch sanfter gefahren werden, als auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das eine wichtige Verbesserung“, erklärt Dezernent Stefan Fellmann: „Bereits seit 2016 arbeiten wir im Rettungsdienst Höxter rückenschonend. Dabei unterstützen wir unsere Mitarbeiter und wollen ihnen auch diese wichtige Erleichterung mit einer automatischen Trage bieten.“ Rettungsfachkräfte sind durch Bewegungsabläufe wie Heben, Senken, Tragen und Bücken immer wieder Wirbelsäulenbelastungen ausgesetzt. Diese Belastung wird mit der neuen Trage reduziert.

Insgesamt 318 Kilogramm kann die Trage fassen, die sich auf Knopfdruck hebt und senkt. Kopf- und Fußende sind individuell flexibel auf die jeweilige Einsatzsituation einstellbar. Strom erhält die Trage, wenn sie im Einsatz ist, durch einen Akku. Zwölfmal kann sie damit herauf und herunter gefahren werden. Geladen wird er im Wagen für den nächsten Transport. Auch ein Ersatzakku ist mit an Bord. „Und zur Not ist die Trage auch ohne Akku manuell einsetzbar“, ergänzt Rettungsdienstleiter Schmits.

Neben der Trage enthält der Wagen auch einen modernen Tragestuhl, der mit einer so genannten „Schnecke“ auch Treppen steigen kann. Er ist außerdem mit einem neuen Navigationssystem ausgestattet, das seine Signale über ein Funkgerät erhält.

Die Fahrzeuge des Rettungsdienstes verfügen über eine spezielle Lackierung. „Damit wird die Wahrnehmbarkeit im Einsatz erhöht“, erklärt Leiter Schmits: „Das fällt besonders aus, wenn man die neuen Fahrzeuge mit älteren vergleicht. Die neuen werden deutlich besser erkannt.“ Für die bessere Wahrnehmbarkeit verfügt der neue Krankentransportwagen außerdem über LED-Lichttechnik und das bekannte Blaulicht. Der neue Wage ist zudem mit so genannten „Kreuzungsblitzern“ ausgestattet. Die vor den Seitenspiegeln und an den Stoßfängern angebrachten Lichter sorgen dafür, dass das Blaulicht frühzeitig beim Einfahren in eine Kreuzung wahrgenommen wird.

„Unser Rettungsdienst ist immer für unsere Bürgerinnen und Bürger da, wenn sie Hilfe benötigen“, sagt Bürgermeister Alexander Fischer: „Daher ist es uns wichtig, dass wir ihn für seine Aufgaben gut und fortschriftlich ausstatten.“