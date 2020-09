Aktive Infektionen wieder gefallen

Kreis Höxter (WB/RB). Nachdem am Dienstag wieder drei Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus gemeldet worden waren, ist die Zahl der aktiv Infizierten am Mittwoch wieder um zwei Personen auf nun neun Fälle gesunken. Damit steigt die Zahl derer, die die Infektion bereits durchgestanden haben im Kreis Höxter auf 390. Der 7-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner liegt weiter im unteren Bereich bei 3,52 (50 ist der Grenzwert).

Von Westfalen-Blatt