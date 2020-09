Notfallversorgung an zwei Standorten

30 Minuten zumutbar

Als Grund für die Umstrukturierung führt KHWE-Chef Christian Jostes geänderte Vorgaben auf Bundes- und Landesebene an. So habe der gemeinsame Bundesausschuss der Krankenkassen einen Stufenplan in der Notfallversorgung beschlossen. Demnach seien 30 Minuten Fahrtzeit zu einem Krankenhaus mit Notfallversorgung zumutbar. Zudem werde in NRW derzeit an einem neuen Krankenhausplan gearbeitet, der auch Veränderungen mit sich bringe. „Auf diese Entwicklungen müssen wir reagieren, um sowohl die Qualität der Versorgung als auch die Wirtschaftlichkeit unserer Häuser aufrecht zu erhalten“, sagte Jostes bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Brakel.

Konkret bedeutet das, dass Rettungswagen künftig nur noch die beiden Notfallstandorte der KHWE anfahren werden. Jostes spricht von einer Ost-West-Akzentuierung. „Durch die Konzentration an den Rändern des Kreises Höxter sei es möglich, dass das nächstgelegene Notfallkrankenhaus für alle betroffenen Patienten im Kreis Höxter liege. Jostes widersprach der Einschätzung, dass ein starkes Zentralkrankenhaus in Brakel zu dem gleichen Effekt führe.

Große Investitionen

Konkret ist an den vier Standorten des Verbundes folgendes geplant. Für das St.-Josefs-Hospital in Bad Driburg stehen größere Investitionen an oder werden bereits umgesetzt. Die Intensivstation wird für 1,2 Millionen Euro ausgebaut. Für die gleiche Summe wird ein Magnetresonanz-Tomograph (MRT) angeschafft. Ausgebaut werden muss die so genannte Aufnahmestation.

Auch am St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter werden zusätzliche Kapazitäten geschaffen. Neben dem Ausbau der neurologischen Frühreha von zehn auf zwanzig Betten, wird auch die personelle Aufstockung der Intensivstation angestrebt. Darüber hinaus soll das St.-Ansgar-Krankenhaus wieder ein Spezialkrankenhaus für schwerere Arbeitsunfälle (Verletzungsartenverfahren der Berufsgenossenschaften) werden. Auch in den Bereichen Gefäßchirurgie, Kardiologie und Diabetologie werden nach Jostes’ Angaben steigende Behandlungszahlen erwartet.

Als Fachkliniken profilieren

Die beiden Standorte Brakel und Steinheim sollen sich künftig stärker als Fachkliniken profilieren und sich dadurch weiterhin wirtschaftlich tragen. Die Corona--bedingte Schließung der Intensivstationen in Steinheim und Brakel soll aber bis auf weiteres erhalten bleiben. KHWE-Chef Christian Jostes verwies auch auf personelle Engpässe. „Wir werden die Kapazitäten aber so schnell wie möglich wieder hochfahren, wenn es wieder geht“, sagte Jostes. Von einer Schließung der Intensivstationen, wie sie in den vergangenen Wochen kolportiert worden sei, könne keine Rede sein. „Brakel ist auch nicht der Verlierer der Umstrukturierung“, sagte Jostes. Hier sei ein Ausbau der Psychosomatik geplant, konkret von 24 auf 34 Betten. Weiterhin sollen die Kliniken für Rheumatologie und Schmerzmedizin räumlich erweitert werden. Eine Überwachung, insbesondere der postoperativen Patienten, bleibe weiterhin gesichert. Für das St.-Rochus-Krankenhaus in Steinheim bedeute die Spezialisierung und Professionalisierung, dass die Fachkliniken für Altersmedizin und Innere Medizin zusammengefasst werden sollen.

Nach Jostes’ Angaben ist der Erhalt aller vier Standorte das oberste Ziel der Verantwortlichen der KHWE. „Es ist nicht beabsichtigt, daran etwas zu ändern. Was die Zukunft bringt, wissen wir aber nicht.“ Die weitere Spezialisierung solle die Standorte stärken und nicht schwächen.