Ministerin bestaunt Drohneneinsatz

Drohneneinsatz: Höxteraner Studenten präsentieren Ministerin Heinen-Esser digitale Land- und Forstwirtschaft 1/26 Foto: Jürgen Drüke

Unter dem Motto „Anders ackern“ nahm die Ministerin gestern zunächst die digitale Landwirtschaft an der Technischen Hochschule TH OWL in Höxter unter die Lupe. „Der Abstecher zum Klimawald war im Anschluss sehr aufschlussreich. Wie das Waldstück auch für digitale Zwecke genutzt werden kann, das ­habe ich heute gesehen. Es war beeindruckend“, hob Heinen-Esser hervor. „Die Digitalisierung der Land- und Forstwirtschaft ist eine große Herausforderung. Beide Bereiche werden sich neu aufstellen“, so die CDU-Politikern.

Genaue Erfassung

„Die genaue Erfassung von Bodendaten und die Registrierung des Befalls von Schädlingen wird auch für Wälder immer wichtiger“, erklärte Professor Burkhard Wrenger, der den Studiengang Precision Farming an der TH OWL leitet, beim Termin vor Ort. Der Studiengang ist in das Projekt „Mobile SmartFarm OWL“ eingebunden.

Viele Waldgebiete sind durch die Dürre- und Hitzeperioden der vergangenen Jahre sowie den Befall von Borkenkäfern stark belastet. Insbesondere Fichte und Rotbuche sind betroffen“, berichtete Mirco Timmer aus dem Master-Studiengang Landschaftsarchitektur. Timmer ist gleichzeitig wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TH OWl.

Klimawald

Die Studierenden der TH OWL haben im Rahmen der „Aktion Klimawald für Höxter“ gemeinsam mit der Stadt einen klimatoleranten Mischwald gepflanzt. Professor Burkhard Wrenger und sein Team karierten und untersuchten die Fläche mit einer Drohne und Spezialkameras „Dabei stellen wir fest, ob die Setzung gut angeht“, erklärte Master-Landschaftsarchitektur-Studentin Alice Neubacher.

Als die Drohne abhob und ihre Runden über dem Klimawald drehte, staunte die Landwirtschaftsministerin: „Das ist die Zukunft. Die Landwirtschaft und wir alle werden davon profitieren.“

Nächste Pflanzaktion

„Bevor wir am 27. November die nächste Pflanzaktion starten, wollen wir wissen, ob Bäume wie die Weißtanne oder die Atlaszeder auf dem hiesigen Boden gut angehen. Dabei helfen uns die Daten der Drohne“, erklärte Professorin Kathrin Lemme. Die Vizepräsidentin der TH OWL hatte das Projekt initiiert. Die trockenen Sommer der vergangenen Jahre seien eine ­Herausforderung für die Land- und Fortwirtschaft. „Digitale Technologien können Wirtschaftlichkeit und ökologische Interessen zusammenbringen“, so Professor Wrenger.

Digitale Daten

Das Projekt „Mobile SmartFarm OWL“ der TH OWL will Landwirtschaftsbetriebe in der Region dazu befähigen, digitale Daten optimal zu nutzen, um auf diese Weise weniger Wasser, Dünger und Pestizide einsetzen zu müssen. Teil des Projektes ist ein mobiles Labor. Mit diesem besucht Projektleiter Professor Wrenger die landwirtschaftlichen Betriebe. Im Gepäck hat er unter anderem eine Drohne und Bodenanalysegeräte, mit denen er die Nutzflächen kariert und so detaillierte Aussagen über die Beschaffenheit des Bodens, Nährstoffhaltigkeit und Feuchtigkeit machen kann. Auf einer Plattform können sich die Partnerbetriebe der Region über die Erkenntnisse austauschen und vernetzen. „Die Landwirtschaft wird sich in den kommenden Jahren wandeln wie kaum eine andere Branche. Diese Transformation ist notwendig, damit Agrarwirte in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben“, blickte Professor Wrenger voraus.

Schrittmacherdienste

„Im Studiengang Precision Farming werden an der TH OWL Schrittmacherdienste für die Landwirtschaft geleistet“, weiß die Landwirtschaftsministerin. Heinen-Esser ist gleichzeitig Schirmherrin des Projekts „Mobile SmartFarm OWL“ der Technischen Hochschule in Höxter.