Bad Driburg ohne aktiv Infizierte

Kreis Höxter (WB/RB). Für Bad Driburg meldet das Gesundheitsamt am Freitag keine aktive Infektion mit dem Covid-19-Virus mehr. Der letzte Patient gilt inzwischen als genesen. Eine Neuinfektion wird dafür gestern aus Höxter gemeldet. Damit bleibt es bei neun aktiven Infektionen im Kreisgebiet, neben fünf Patienten in Höxter, sind auch jeweils eine Person in Steinheim und Willebadessen sowie zwei in Warburg aktiv infiziert. Inzwischen haben 391 Patienten im Kreis die Infektion überstanden, der Sieben-Tages-Inzidenz bleibt wie am Vortag bei 3,52 auf 100.000 Einwohner.

Von Westfalen-Blatt