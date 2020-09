Fürstenauer Flächen ziehen Insekten an

Ergebnisse sind sehr ertragreich

„Das Insektenvorkommen wird anhand verschiedener Blühmischungen untersucht“, erklärt Torben Krömeke. Der Landwirt aus Frohnhausen hat auf der 4,3 Hektar großen Fläche vor zwei Jahren noch Gerste, Weizen und Raps gesät und geerntet. Krömeke ist gemeinsam mit Philipp Held-Meisterjahn Gründer der „Insektenhelden“. Die 4,3 große Fläche hat der klima- und umweltbewusste Landwirt der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Inzwischen wachsen hier Klee, Kamille oder Sonnenblumen. Regionale Pflanzen blühen und gedeihen unterhalb des Köterbergs. Die Landschaftsstation des Kreises Höxter nimmt gemeinsam mit Studenten der Technischen Hochschule OWL Höxter die Insektenvielfalt unter die Lupe. „Die Ergebnisse sind sehr ertragreich. Welche Pflanzen ziehen welche Insekten an?“, wartet Student York Schamuhn von der Hochschule beim Pressetermin mit nur einer von vielen interessanten Fragen auf.

Pflanzen sollen ein Jahr blühen

Torben Krömeke und Philipp Held-Meisterjahn sind Gründer der Insektenhelden. „Das ist vor einem Jahr geschehen“, erklärt Held-Meisterjahn. „Auf einer Online-Plattform vermitteln wir langfristige Lebensräume für Insekten auf landwirtschaftlichen Flächen. Die ‚Insektenhelden‘ ermitteln mit Wissenschaftlern die geeigneten Blühmischungen für den jeweiligen Standort. Wir haben hier mit der Landschaftsstation und der technischen Hochschule Höxter Experten an unserer Seite. Das erhoffen wir uns auch für die weiteren Blühflächen in Deutschland“, betont Torben Krömeke. Fürstenau ist das Pilotprojekt. Die „Insektenhelden“ sind mit einer Standard-Blühmischung gestartet. „Das sind Sonnen- und Ringelblumen“, erklärt Krömeke. Die Pflanzen sollen jeweils nur ein Jahr blühen. Dann gibt es die nächste Mischung.

Auf einer angrenzenden Fläche werden weitere hochwertige Blühmischungen angesät. „Wie entwickeln sich die unterschiedlichen Flächen? Welche Unterschiede gibt es? Das sind sie zentralen Fragen“, zeigt York Schamuhn von der TH OWL den Weg des Verfahrens auf. Deshalb werden Fallen aufgestellt. Auf einer Flughöhe von 1,5 Meter werden die Insekten gefangen. Spinnen und Laufkäfer werden wiederum in eingegrabenen Fässern gesammelt. „Auf diese Weise wird ermittelt, welche Insekten sich auf den Flächen bevorzugt niederlassen“, so ­Schamuhn. In Abständen von 14 Tagen wird der Bestand kontrolliert. Gegenüber den Blühflächen werden auf einer landwirtschaftlichen Fläche, hier wachsen Ackerbohnen, ebenfalls Fallen aufgestellt. „Hier wird auch gespritzt. So können wir den Insektenbestand der Blühflächen mit denen auf der konventionellen Fläche vergleichen“, erklärt Krömeke. Dabei finden die Forscher auch heraus, welche Pflanzen sich ganzjährig als Unterschlupfmöglichkeit eignen. Raupen des Schwalbenschwanzes haben sich gezielt einige Pflanzen ausgesucht. Keime einzelner Pflanzen, die Insekten besonders anziehen, sollen auf andere Flächen verteilt werden.

Neue Lebensräume für Insekten

Die „Insektenhelden“ wollen deutschlandweit neue Lebensräume für Insekten schaffen. „Wir suchen dafür Firmen und Privatpersonen, die uns finanziell unterstützen“, setzt Philipp Held-Meisterjahn. So wie Keck Energieser­vice aus Brakel. „Pro Heizöllieferung haben wir die ‚Insektenhelden‘ mit der Pacht von einem Quadratmetern der Fläche unterstützt. Wir haben so mit unseren Kunden bereits 10.000 Quadratmeter gepachtet“, stellt Geschäftsführer Lars Keck heraus.

Es wächst und blüht. Die Insektenhelden haben mit dem Projekt in Fürstenau erst den Anfang gemacht