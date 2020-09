Verschiedene Baumaßnahmen

Boffzen: Erste Arbeiten für neue Glashütte für 65 Millionen Euro 1/40 Foto: Michael Robrecht, Timo Gemmeke

Nach dem ersten Halt beim Aromenkonzern Symrise in Holzminden informierte sich Weil über die Neubaupläne beim Glashersteller Noelle und von Campe (500 Mitarbeiter). Dort wird aktuell der Bau einer neuen, fünften Glaswanne für Werk II geplant. Darin sollen künftig knapp 420 Tagestonnen Glas geschmolzen werden. Damit steigt das Produktionspensum am Boffzer Standort auf 790 Tagestonnen. Parallel dazu sollen ein neues Servicecenter mit Werkstätten, eine Kantine sowie weiteren Pausenräume und Büros entstehen. Auch ein neues Gebäude für die Werksfeuerwehr ist geplant. Die Gesamtinvestition in das Projekt beträgt laut Geschäftsführung rund 65 Millionen Euro.

„Der Standort im älteren Werk I im Dorf wird in Zukunft nicht mehr zu halten sein“, erklärt Geschäftsführer Thomas Köhler die Rieseninvestition. Grund dafür seien besonders neue Umweltauflagen, die in der bestehenden In-frastruktur auf Dauer nicht erfüllt werden können. Trotzdem wolle man sich den „Herausforderungen der Zukunft“ stellen, ergänzt der geschäftsführende Gesellschafter Peter Pokorny. Dies sei auch mit Blick auf den Fachkräftemangel in der Region das Ziel: Auch wenn in Werk II mit der neuen Wanne künftig in Doppelbesetzung gearbeitet werden kann, sollen mit der Investition 20 neue Mitarbeiter eingestellt werden. „Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Boffzen“, erklärte Pokorny.

Glas ist nachhaltig

Die Zukunftsvision von Noelle und von Campe lobt auch Ministerpräsident Weil. „Glas ist die nachhaltigere Alternative zu Plastik oder anderen Stoffen“, so Weil. Damit widme sich das Unternehmen verstärkt einem Markt, der besonders ausbaufähig sei. Weil: „Man sieht, wie eine alte Industrie wie die Glasmacherei wieder zur Industrie der Zukunft wird“.

Wie gefragt das Boffzer Glas ist, habe sich besonders während der Corona-Zeit gezeigt. „Wir mussten die Produktion von Schmuckglas runterfahren, um den Bedarf beim Konservenglas zu decken“, erklärt Geschäftsführer Köhler. Gleichzeitig habe man sich ausschließlich auf den deutschen Markt beschränkt; Exporte seien zurückgefahren worden. „2020 gab es zwar nicht so eine Auftragslage wie in der Toilettenpapierindustrie“, scherzt Pokorny. „Aber wir haben hier in Boffzen geackert.“

Baubeginn in diesen Wochen

Die verstärkte Nachfrage soll in Zukunft mit den neuen Kapazitäten der Wanne 5 gedeckt werden. „Die Planungen laufen soweit gut, die Baugenehmigung liegt voraussichtlich in zwei bis drei Wochen vor“, sagte Köhler. Baurechtliche Probleme wegen der in Nähe zu Werk II entdeckten historischen alten Vorgängerortschaft von Boffzen gebe es nicht. „Wir planen den Spatenstich für die Glashütte für September oder Oktober 2020“, hofft Köhler. Das erste Glas aus Wanne 5 soll es nach Abschluss der Bauarbeiten dann im Januar 2022 geben. Diesen Zeitplan will das Unternehmen auch einhalten, denn: Wanne 4 muss aus technischen Gründen spätestens 2023 generalsaniert werden, da dann die Laufzeit von maximal 14 Jahren erreicht ist. Um keine Einbrüche in der Produktion erleben zu müssen, soll Wanne 5 bis dahin voll funktionsfähig sein.

Zum Abschluss seiner Tagestour besuchte Weil die Ölmühle Solling in Boffzen. „Dass ich das Unternehmen schon von mehreren Preisverleihungen kannte, spricht auf jeden Fall für Sie”, lobte Weil die Geschäftsführer Sarah und Sebastian Baensch. Aufstrebende Unternehmen mit Innovationskraft wie die Ölmühle seien ein Musterbeispiel für den Aufschwung in der Region Südniedersachsen und Weserbergland, erklärte Weil.

Alt-Boffzen: Ausgrabungen werden ausgewertet

Der Erweiterungsbau der Glashütte Noelle und von Campe in Boffzen hat Veränderungen für den historischen Forsthof und für die mittelalterliche Ortswüstung Esezzen zur Folge. Archäologen haben 2019/20 Grabungen auf dem Erweiterungsareal vorgenommen, das unweit der Stadtgrenze zu Höxter am Brückfeldwartturm liegt. Die sind mit interessanten Befunden abgeschlossen worden. Inzwischen sind dort neben der Glashütte Erschließungsmaßnahmen, ein Rückhaltebecken und eine Straße angelegt worden. Eine Fachfirma hatte im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege nach Befunden des im 8. Jahrhundert gegründeten Dorfes Esezzen gesucht. »Die Grabung wird als bedeutend eingestuft«, sagte Bezirksarchäologe Friedrich-Wilhelm Wulf. Auf einem 70 mal 23 Meter großen Acker sind 1992 bei Untersuchungen frühmittelalterliche Kupferkeramik, Drehscheibenware (Karolingerzeit) und Steinzeug aus dem 13. Jahrhundert lokalisiert worden. Die Auswertung der neuen Befunde läuft noch. Der Forsthof mit zwei Häusern (Grenzstation) ist nach dem Verkauf jetzt von den Alteigentümern und Mietern verlassen worden.rob