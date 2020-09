So haben die Bürger im Kreis Höxter bei den Kommunalwahlen 2014 gewählt

Ergebnisse aus den zehn Städten - Eine so lange Wahlperiode hat es selten gegeben

Höxter (WB). Die letzten Kommunalwahlen sind mehr als sechs Jahre her: Am 24. Mai 2014 waren die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Höxter zuletzt aufgerufen, Landrat, Kreistag, Bürgermeister und Stadträte zu wählen. Eine so lange Wahlperiode hat es selten gegeben. Deshalb ist es interessant, auf die Ergebnisse von 2014 zurück zu blicken. Die politische Landschaft ist im Vergleich zu vor sechs Jahren kreisweit bunter und parteiunabhängiger geworden.