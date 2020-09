Einbrecher dringen in Gaststätte ein

An der Höxteraner Westerbachstraße Werkzeug gestohlen

Höxter (WB). Gewaltsam haben sich bisher unbekannte Täter Zugang in eine Gaststätte an der Westerbachstraße in Höxter verschafft. Der Eigentümer renoviert die Räumlichkeiten derzeit, weshalb dort Werkzeuge gelagert werden. Als Tatzeit wird der Zeitraum von Mittwochabend, 9. Septemnber, bis Freitagnachmittag, 11. September, angegeben.