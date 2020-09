Stichwahl: Höxter will den Wechsel

Zwei Stunden vorher: Das erste Wahlergebnis lag um kurz vor 19 Uhr aus der kleinsten Ortschaft der Stadt vor: Daniel Razat brachte es in Bosseborn auf 44,05 Prozent, Daniel Hartmann auf 20,90 Prozent, Ralf Dohmann auf 17,68 Prozent und Bürgermeister Alexander Fischer lediglich auf 16,08 Prozent. „Das ist noch nicht aussagekräftig“, ließ sich Fischer, der in seine dritte Amtszeit gehen wollte, angesichts der 314 abgegebenen Stimmen noch nicht beeindrucken. Der Trend sollte sich indes bestätigen: Bundeswehroffizier Daniel Razat lag nach weiteren augezählten Wahlbezirken um kurz vor 20 Uhr sogar bei 45,78 Prozent. Daniel Hartmann, der im Wahlkampf von der SPD unterstützt worden war, wurde zu diesem Zeitpunkt mit mehr als 20,37 Prozent geführt. Fischer und Dohmann lieferten sich mit 14,51 und 14,28 Prozent der Stimmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. An diesem Verlauf sollte sich bis zum Schluss nichts mehr ändern.

Razat lobt sein Team

„Das erste Teilziel ist erreicht. Wir werden nun für zwei weitere Wochen die Ärmel hochkrempeln“, freute sich Daniel Razat, der von der CDU unterstützt worden war, über das starke Ergebnis. Der 39-jährige Ovenhäuser lobte: „Wir haben einen erstklassigen Wahlkampf geführt. Mehr geht nicht. Danke an alle, die so intensiv und bis hierhin eindrucksvoll gekämpft haben. Wir gehen erhobenen Hauptes ins Finale.“

Hartmann dankt

„Mein Dank gilt meinen Wählerinnen und Wählern“, hob Daniel Hartmann das stattliches Ergebnis von am Ende fast 27 Prozent hervor. „Die nächsten zwei Wochen werden nun noch spannender.“

Fischer desillusioniert

Im Stadthaus hatte Bürgermeister Fischer an seinem Schreibtisch zuvor das Geschehen mit jedem ausgezählten Wahl- und Stimmbezirk desillusionierter verfolgt: „Es war sehr enttäuschend“, stellt der 56-Jährige fest. Im Historischen Rathaus gratulierte Fischer später den beiden Siegern.

Erstklassiger Wahlkampf

Dohmann enttäuscht

Enttäuschung herrschte bei Ralf Dohmann vor: „Klar hatte ich mehr erhofft als 15 Prozent. Der Kommunalpolitik bleibe ich als BfH-Fraktionschef erhalten.“ Jetzt gilt es, die großen Projekte zu vollenden. Vor uns liegt die Landesgartenschau. Die BfH hat sich gegenüber der Kommunalwahl von 2014 erheblich verbessert. „Wir haben uns etabliert und wollen Höxter voran bringen.

Der neue Rat

Die Wahlbeteiligung lag bei 60,21 Prozent. Das Ratswahlergebis kam spät: CDU 39,3%, SPD 19,04%, BfH 14,98%, Grüne 10,5%, UWG 7,7%, FDP 3,9%, Linke 1,48%, AfD 1,76%, Die Partei 0,85%.

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Höxter und seine zwölf Ortschaften wollen den Wechsel. Daniel Razat ist nach der ersten Runde der große Sieger. Fast 37 Prozent – das ist ein Pfund. Der 39-jährige Bundeswehr­offizier hat nicht nur Amtsinhaber Alexander Fischer (15 Prozent) mit weitem Abstand deklassiert, er hat seinen Stichwahl-Herausforderer Daniel Hartmann (fast 27 Prozent) ebenfalls auf Abstand gehalten.

Dennoch war Hartmann die eigentliche Überraschung: Die Sympathiewerte für den gebürtigen Haarbrücker haben sich auf der Zielgeraden in zahlreiche Stimmen verwandelt. Der von der SPD unterstützte Finanzbeamte hat einen Hochglanz-Wahlkampf geführt und im wahrsten Wortsinn sehr viel investiert. Es hat sich ausgezahlt. Hartmann hat allerdings auch mit „Höxter kann mehr“ für sich und die Stadt mobilisiert.

Razat kontra Hartmann. Das ist die Finalpaarung am Sonntag, 27. September. Für den Ausgang der Stichwahl gibt es trotz des scheinbar klaren Ergebnisses keinen Favoriten. Stratege Razat weiß das nur zu genau. Hartmann wird im Gewässer der unterlegenen Kandidaten Fischer und Dohmann und vor allem der BfH fischen.

Für Alexander Fischer ist nach zwei Amtsperioden Schluss. Selbst der Bonus des Amtsinhabers hat ihm nichts mehr eingebracht. Erst Mitte Juni hatte der 56-Jährige den Rücktritt vom Rücktritt vorgenommen. Die Liebe zur Stadt war seine Begründung. „Gemeinsam viel erreicht und noch viel vor“– diese Botschaft ist dem Juristen nicht mehr abgenommen worden.

Höxter und seine Ortschaften wollen den Wechsel. Für diesen wird ein Daniel stehen – Razat oder Hartmann? Alexander Fischer ist Geschichte.