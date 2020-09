Dramatisch der Absturz der SPD: Sie landete bei 18,1% und 7 Sitzen (2014: 25,3 %). Die Grünen steigerten sich von 9,5% auf 14,4% und 7 Sitze. Die UWG/CWG fiel von 7% vor sechs Jahren auf 6,4% (3 Sitze). Die FDP steigerte sich von 4,2% auf 4,9% (2 Sitze). Die Linke errang mit 1,8% ein Mandat (2014: 3,2%). Erstmals im Kreistag ist die AfD. Sie holte 4,4% (2 Sitze). Auch die BfH aus Höxter zieht erstmals mit einem Sitz bei 2,9% in den Kreistag ein. 59,8% betrug die Wahlbeteiligung. Für die Arbeit im Kreistag bedeutet dies, dass sich eine stabile neue Mehrheit bei acht politischen Parteien und Gruppierungen plus Landratsstimme finden muss.

Und so haben die Bürger bei der Landratswahl abgestimmt: Höxter (Michael Stickeln/CDU 66,8%, Helmut Lensdorf/SPD 33,2%), Warburg (Stickeln 84%, Lensdorf 16,7%), Bad Driburg (70,6%, 29,4%), Steinheim (64,1%, 35,9%), Beverungen (73,0%, 27%), Brakel (76,2%, 23,8%), Nieheim (64,9%, 35,1%), Marienmünster (66,8%, 33,3%), Borgentreich (82,3%, 17,7%), Willebadessen (76,2%, 23,8%). Gesamt Kreis Höxter: 72,9% Michael Stickeln und 27,1 Helmut Lensdorf.

„Michael Stickeln hat über unser eigenes Wählerpotenzial hinaus Stimmen geholt. Aus diesem Ergebnis lässt sich ablesen, dass er ein Landrat für alle ist“, kommentierte der CDU-Kreisvorsitzende MdB Christian Haase das überzeugende Votum für den Warburger Bürgermeister. Das Ergebnis zeige auch, dass die alten Rivalitäten zwischen Nord- und Südkreis überholt seien. „Den Menschen ist nicht wichtig, in welcher Stadt ihr Landrat wohnt, sondern was er kann“, so Haase.

Erfreut zeigte sich der CDU-Kreisvorsitzende auch über die Wahlbeteiligung. Sie sei höher ausgefallen als bei der Kommunalwahl 2014. „Das zeigt, dass die Kommunalpolitik die Menschen doch elektrisiert.“ SPD-Kreisvorsitzender Helmut Lensdorf weist auf sein kreisweit verjüngtes Kandidaten-Team hin. Da sei von der SPD noch etwas zu erwarten. Man habe zwar verloren, gehe aber nicht in Sack und Asche. Glücklich sind die Grünen. Der positive Bundestrend hat auch im Kreis Höxter durchgeschlagen. Die AfD kann erstmals eine Zwei-Mann-Fraktion im Kreistag bilden.