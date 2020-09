Kreis Höxter (WB/RB). Neun aktiv Infizierte hat das Gesundheitsamt des Kreises Höxter am Montag gemeldet. Insgesamt haben sich im Vergleich zu den Zahlen am Wochenende zwei Personen in Bad Driburg neu mit dem Coronavirus angesteckt, ein weiterer Patient gilt inzwischen als genesen.

Von Westfalen-Blatt