Politisch wird es bunter

Die Union habe mit Michael Stickeln auf den richtigen Landratskandidaten gesetzt, so der Kommentar des CDU-Kreisvorsitzenden Christian Haase. In den Städten hat sich die Union wacker geschlagen und stellt in Warburg, Willebadessen und Beverungen im Rat sogar die absolute Mehrheit – in Brakel mit Bürgermeisterstimme. Im Kreistag reicht aber auch die Landratsstimme nicht mehr aus, um die absolute Mehrheit zu verteidigen. 46 Sitze hat der Kreistag, 22 holte die CDU. Mit der Stickeln-Stimme ergibt sich ein Patt. Die Union muss sich für Mehrheiten einen Partner suchen. UWG und FDP wären hier Verbündete. Und: Dass der von der CDU unterstützte Kandidat Daniel Razat in Höxter auf Platz 1 landete, das freut die Union.

Mit Grünen ist zu rechnen

Die Wahlanalyse auf Kreisebene fällt, je nach Partei, unterschiedlich aus. Grünen-Kreisgeschäftsführer Ludger Roters sagte, dass auch im Kreis mit den Grünen in Zukunft stark zu rechnen sei. Erfreulich seien die 20,8 Prozent im Rat Marienmünster und die 21,6 Prozent von Bürgermeisterkandidatin Martina Denkner in Bad Driburg. Höxter mit 10,5 Prozent rage nicht so heraus. Der Zuwachs an Mandaten kreisweit stärke die Partei, sagte Roters. Dass der Grünen-Landratskandidat Ricardo Blaszczyk im Juli noch aufgegeben habe, das habe den Grünen beim Wahlergebnis nicht geschadet.

FDP-Kreisvorsitzender Marion Ewers zeigte sich zufrieden mit den Mandatsgewinnen in Höxter, Warburg und Bad Driburg. Die Kreis-FDP sei überall dort, wo sie angetreten sei, auch gewählt worden. Gelitten habe man unter dem Bundestrend. Gut im Kreis sei, dass sich mehr Frauen als Kandidatinnen gefunden hätten.

Knick nach unten

SPD-Kreisvorsitzender Helmut Lensdorf war es bei den Kommunalwahlen wichtig, das Profil der Partei zu schärfen, besonders nach der innerparteilichen Neuaufstellung mit jungen Leuten. Auch die „Doppelspitze“ – Mann als Landratskandidat und Frau als Kreistagsspitzenkandidatin – sei wichtig gewesen, auch wenn es sich im Wahlergebnis nicht widerspiegele. Der Knick nach unten sei für die SPD in vielen Orten leider sehr schmerzhaft. „Und auch gegen den Bundestrend ist nicht groß gegen zu halten.“ Erfreulich findet die SPD, dass der von ihr in Höxter unterstützte Kandidat Daniel Hartmann die Stichwahl erreicht hat. Und in Neuenheerse habe die SPD erstmals einen Direktkandidaten durchbekommen.

AfD-Kreisvorsitzender Klaus Mayer und seine Partei haben die Ziele erreicht, in den Kreistag und die Räte Höxter, Warburg und Bad Driburg erstmals einzuziehen.

Stabil zeigte sich die UWG, die kreisweit in Räten und im Kreistag weiter dabei ist: Spitzenergebnis im Rat Steinheim mit 25 Prozent.

Der neue Kreistag

CDU: Mark Becker, Franz-Josef Schröder, Fabian Wöstefeld, Stefan Berens, Thomas Johlen, Heinrich Lücke, Alfred Gemmeke, Gisela Müller, Heinz Seifert, Mathias Goeken, Bertwin Kühlmann, Dr. Josef Lammers, Ricarda Simon, Fabian Lülff, Stephan Böker, Julia Robrecht, Werner Dürdoth, Heiko Hansmann, Sascha Meyer, Regina Feischen, Wilhelm Skroch, Herbert Leifert

SPD: Nora Wieners, Frank Oppermann, Rebekka Dierkes, Marcel Franzmann, Loreen Lensdorf, Holger Jödicke, Magdalena Volmert, Guido Gell

Grüne: Martina Denkner, Annegret Rehrmann, Gerhard Antoni, Kristin Launhardt-Petersen, Josef Schlüter, Jutta Fritzsche, Hermann Ludwig

UWG/CWG : Hermann-Josef Evers, Paul Wintermeyer, Frank-Gunther Zell

FDP : Marion Ewers, Markus Bömelburg

Die Linke : Ansgar Simon

AfD: Klaus Meyer, Norbert Senges

BfH: Hermann Loges

Ergebnisse: Wahlberechtigte: 116.113; Wähler: 69.441 (59,80%), ungültige Stimmen: 1.383 (1,99%); CDU 46,6% (minus 4,3%), SPD 18,1% (minus 6,5%), Grüne 14,4% (plus 4,9%) , UWG/CWG 6,4%, (minis 0,6%), FDP 4,9% (plus 0,7%), Linke 1,8% (minus 1,4%), AfD 4,4%, BfH Höxter 2,9%. Der nue Höxteraner Kreistag hat 46 Sitze.