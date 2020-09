Corona bereitet weiterhin Sorgen

Zu verkaufsoffenen Sonntagen kommen nach Klingemanns Angaben auch Kunden von weiter her. „Manche nehmen eine Stunde bis eineinhalb Stunden Fahrtzeit auf sich“, berichtete er im Gespräch mit dem WB. Zu einem Late-Night-Shopping kämen vor allem Kunden aus Höxter und Umgebung. Im Schnitt erwirtschafte der Handel drei Prozent seines Jahresumsatzes mit verkaufsoffenen Sonntagen, sagte Klingemann. „Das klingt erst einmal nicht viel, wäre in Coronazeiten aber sehr wichtig gewesen“, so der Einzelhändler, der auch Vize-Vorsitzender der Werbegemeinschaft ist.

„Nicht nachvollziehbar“

Dass die Gewerkschaft Verdi gegen die verkaufsoffenen Sonntag vor Gericht zieht, sei „nicht nachvollziehbar“. In ganz NRW fielen 600 Sonntage weg, die nicht nur den Händlern Milliarden-Umsätze, sondern den Kommunen auch Parkgebühren und Steuereinnahmen beschert hätten.

Der für die Kreise Höxter und Paderborn zuständige IHK-Geschäftsführer Jürgen Behlke betonte am Rande des Besuchs, dass der Handel nach wie vor unter den Folgen des Lockdowns leide. Die Kurzarbeit habe sich aber als gutes Instrument zur Krisenbewältigung erwiesen. Viele Unternehmen seien bis heute durchaus kreativ, wenn es darum gehe, zusätzliche Marktsegmente zu erschließen. So bietet Klingemann nach wie vor einen Lieferservice an. Zusätzlich gibt es das so genannte Private Shopping nach Geschäftsschluss für Menschen, die wegen der Corona-Gefahr zu den regulären Öffnungszeiten nicht so gerne einkaufen.

Zehn Azubis im Betrieb

Klingemann beschäftigt etwa 120 Mitarbeiter, davon zehn Auszubildende. „Eine gute Quote“ nannte das der IHK-Präsident. Gerade in der Corona-Krise sei Ausbildung wichtig. 770 Ausbildungsverträge habe die IHK in Ostwestfalen allein im August eingetragen. Im Vorjahr seien es 753 gewesen. Coronabedingt könnten noch bis zum Jahresende Ausbildungsverträge für 2020 abgeschlossen werden, so Meier-Scheuven.

Jungen Menschen eine berufliche Zukunftsperspektive bieten zu können – und somit auch die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte – liege seinem Unternehmen besonders am Herzen, betonte Jens Klingemann. Seit vielen Jahrzehnten habe sein Handelsunternehmen in den Bereichen Verkauf und Dekoration eine Vielzahl junger Menschen ausgebildet. „Auch in Zukunft wird für uns die Ausbildung immer im Vordergrund stehen“, unterstrich Klingemann. „Dabei legen wir großen Wert auf die Qualität der Ausbildung und auf eine verantwortungsbewusste Begleitung der jungen Menschen in ihrer beruflichen Entwicklung. Durch intensives Einarbeiten, regelmäßige interne und externe Schulungen, Trainings und eine persönliche Unterstützung durch einen Paten werden die Auszubildenden während ihrer Ausbildungszeit in unserem Modehaus gefördert. Bei Bedarf erfolgt eine individuelle schulische Unterstützung bis hin zur Prüfungsvorbereitung.“ Viele Auszubildende seien nach ihrem Abschluss geblieben und teilweise seit mehr als 30 Jahre im Unternehmen in unterschiedlichen Funktionen tätig.