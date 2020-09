Die Zwölfjährige hatte zwischenzeitlich telefonischen Kontakt zu ihrer Mutter. In dem Gespräch wollte sie ihren Aufenthaltsort allerdings nicht preisgeben. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich das Mädchen in Schwerte im Kreis Unna aufhält oder aufgehalten hat. „Sie ist mutmaßlich bei einer ihre bekannten Person untergekommen“, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Mädchen wirkt deutlich älter

Asel trug bei ihrem Verschwinden eine schwarze Jogginghose und eine Jeansjacke. Sie ist etwa 1,55 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat längere braune Haare und ist oft stark geschminkt. Sie wirke deutlich älter, etwa wie ein sechzehnjähriges Mädchen, teilt die Polizei mit.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei Höxter, Telefon:05271/9620, zu wenden.

Ebenfalls vermisst wird eine 26-Jährige aus Bad Lippspringe.