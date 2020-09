Daran beteiligt sich auch wieder das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Höxter zusammen mit den Städten, verschiedenen Flüchtlingsinitiativen, dem Runden Tisch der Religionen Höxter und vielen Interessierten. Gemeinsam laden die Organisatoren zu vielen Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten im Kreis Höxter ein.

„Die Interkulturelle Woche ist eine tolle Gelegenheit, um das gute Miteinander im Kreis Höxter sichtbar zu machen“, freut sich Kreisdirektor Klaus Schumacher. „Die vielen Veranstaltungen geben dazu Anlass, dass sich Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen kennenlernen, miteinander reden, sich austauschen und neue Erfahrungen machen.“ Das werde eine Woche im Zeichen des Miteinanders.

Die bundesweit jährlich stattfindende Interkulturelle Woche ist eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie. Sie findet seit 1975 Ende September statt und wird von Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, Integrationsbeiräten und -beauftragten, Migrantenorganisationen, Religionsgemeinschaften und Initiativgruppen unterstützt und mitgetragen.

Termine im Kreis

Hier die Termine der Interkulturellen Woche im Kreis Höxter. Nähere Informationen sind auch auf der Homepage des Kreises Höxter unter www.kreis-hoexter.de/4924 zu finden.

Interreligiöser Vortrag „Bedeutung von Jesus im Christentum und im Islam“ am Sonntag, 27. September, um 17 Uhr in Brakel , Generationenpark Stadtteilzentrum, Lütkerlinde 4. Voranmeldung bis zum 23. September.

„Afro Dance“ Interkultureller Tanzworkshop für Mädchen und Frauen am Montag, 28. September, von 18 bis 21 Uhr in Höxter, Aula Kreishaus Höxter , Moltke­straße 12. Voranmeldung bis zum 23. September.

Lesung „Das Buch von der fehlenden Ankunft“, Gedichte aus Syrien von Lina Atfah am Dienstag, 29. September, von 17 bis 19 Uhr im Kino Brakel , Lütkerlinde 2.

Filmabend „Monsieur Claude und seine Töchter“ – ein Film über die Begegnung zwischen Kulturen am Dienstag, 29. September, um 17 Uhr im Kino Bad Driburg , Rathausstraße 1.

Kunstaktion „Jeder hat ein Recht auf einen Stuhl“ am Donnerstag, 1. Oktober, ab 14 Uhr auf dem Marktplatz Steinheim.

Gastmahl der Kulturen und Friedensgebet am Freitag, 2. Oktober, ab 17 Uhr Marktstraße vor der Nikolaikirche in Höxter . Voranmeldung bis zum 23. September.

Art-Dinner am Samstag, 3. Oktober, von 11 bis 14 Uhr im Begegnungscafé „Art und Weise“, Ostheimer Straße 5, Brakel . Voranmeldung bis zum 23. September.

Interreligiöser Gottesdienst am Sonntag, 4. Oktober, um 17 Uhr in Bad Driburg im Rathaussaal, Am Rathausplatz 2. Voranmeldung unter f.wieneke@bad-driburg.de.

Wanderausstellung „Flucht und Migration“ vom 28. September bis zum 9. Oktober im Foyer der Stadtverwaltung Bad Driburg , Am Rathausplatz 2.

Kunstausstellung „Stadtimpressionen“ von Nashwan Naif Salim vom 27. September bis zum 4. Oktober in Beverungen , Kunstgalerie Wiegand-Hubbert, Lange Straße 49 .

Als Ansprechpartnerin für die Interkulturelle Woche und für Voranmeldungen hilft Tuija Niederheide, Telefon 05271/965-3613 oder per E-Mail an t.niederheide@kreis-hoexter.de vom Kommunalen Integrationszentrum.

Corona-Hinweis

Abstandsregeln müssen eingehalten werden „Um die Gesundheit aller Gäste zu schützen, müssen bei den Veranstaltungen die notwendigen Abstandsregelungen eingehalten werden“, erklärt Filiz Elüstü, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrums des Kreises Höxter. „Die Veranstaltungsräume bieten ausreichend Platz. Für einige Veranstaltungen ist eine Voranmeldung erforderlich. Bitte bringen Sie immer eine Mund-Nasen-Schutzmaske mit.“