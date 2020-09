Polizeihauptkommissar Franz Rüther und Polizeihauptkommissar Eberhard Geitel haben jeweils mehr als 40 Jahre im Dienst der Polizei des Landes NRW gestanden, die Tarifbeschäftigte Renate Steck war im Jahr 2010 zur Höxteraner Polizei gekommen.

Eberhard Geitel, gebürtiger Höxteraner, kam im Oktober 1974 als 16-Jähriger in den Polizeivollzugsdienst. Nach den ersten Ausbildungsjahren ging es für ihn nach Bonn, bevor er 1978 zur Polizei nach Höxter zurückkehrte. Zunächst im Verkehrsdienst und als Streifenbeamter im Einsatz, wechselte er nach Absolvieren des Kommissar-Lehrgangs 1998 zur Kriminalpolizei in das damalige Kommissariat „Zentrale Kriminalitätsbekämpfung”. 2011 übernahm er die Leitung der Führungsstelle Verkehr in der Kreisbehörde Höxter.

Leitungsfunktionen übernommen

Franz Rüther trat 1977 in den Polizeivollzugsdienst des Landes NRW ein. Nach seiner Ausbildung war er zunächst in Bonn bei der Einsatzhundertschaft eingesetzt, ab 1980 war er Ausbilder und Gruppenführer bei der Landeseinsatzhundertschaft in Schloß Holte-Stukenbrock.

Im September 1990, nach Bestehen seiner Fachprüfung der Kommissars-Laufbahn folgte seine Versetzung zur Kriminalpolizei Höxter. Nach verschiedenen weiteren Funktionen übernahm er im April 2013 die Leitung der Führungsstelle Gefahrenabwehr/Einsatz.

Renate Steck war zunächst im Verkehrsdienst der Direktion Verkehr tätig und wurde 2016 zum Verkehrskommissariat umgesetzt. Kreisdirektor Schumacher zum Abschied: „Wir haben uns immer auf sie verlassen können.” Nun gebe es im Ruhestand noch eine Menge zu erleben.