„Klein Hamburg“ in Ottbergen

Ortsheimatpfleger Bernhard Föckel hat einen sehr interessanten Rückblick zur Geschichte des Eisenbahnerdorfes Ottbergen zusammengestellt.

Rückblick

In der Zeit von 1861 bis 1869 wurden ganz wesentlich die Weichen für die Zukunft des Dorfes gestellt. Am 3. Juni 1861 begann der Eisenbahnbau im preußischen Teil von Altenbeken nach Kreiensen. Die Bahnstrecke Altenbeken – Godelheim, die über Ottbergen führte, wurde am 1. Oktober 1864 offiziell in Betrieb genommen. Allerdings erhielt Ottbergen zu diesem Zeitpunkt weder eine Haltestelle noch einen Bahnhof. Der stark anwachsende Verkehr erforderte in den Jahren 1867/68 den zweigleisigen Streckenausbau zwischen Soest und Kreiensen. Gegen Ende der 1870er Jahre wurde Ottbergen zu einem Eisenbahnknotenpunkt aufgewertet.

Eisenbahnzeitalter

Ende 1874/Anfang 1875 begann die Königlich Westfälische Eisenbahn (WfE) den Bau der Eisenbahnstrecke Ottbergen/Northeim. Ottbergen erhielt nun einen Bahnhof und das Bahnbetriebswerk. Damit begann für das Dorf Ottbergen und auch die Nachbarorte, das eigentliche Eisenbahnzeitalter. In den folgenden 1880er-Jahren setzte mit der Sollingbahn von Ottbergen über Bodenfelde bis Northeim und weiter nach Nordhausen der eigentliche Aufschwung ein. Die ständig wachsende Bedeutung des Bahnhofs Ottbergen erforderte auch einen immer stärkeren Personalbedarf. So waren im Jahre 1913 fast 1000 Bedienstete aus Ottbergen und den umliegenden Ortschaften bei der Bahn beschäftigt. Die Einwohnerzahl Ottbergens stieg von 752 im Jahre 1867 auf 1390 im Jahre 1927. Ein nicht unerheblicher Teil der Bediensteten in Ottbergen wanderte infolge Versetzungen aus dem weiteren Umland zu.

Dienstwohnungen

Wohnungen für die neuen Familien mussten her. Da lag es nahe, auch sogenannte Dienstwohnungen zu schaffen. In der Zeit von 1878 bis etwa 1906 wurden dann die Häuser für Eisenbahnerfamilien in „Klein Hamburg“ (Höxtersche Str. 15 bis 35) und „Klein Lübeck“ (Am Lintrott vier und 6sechs errichtet. Es entstanden durch diese Baumaßnahmen allein 27 Wohnungen im typischen Stil dieser Zeit, Häuser aus rotem „Backstein“. Diese typische Siedlung „Klein Hamburg“ kann, sobald es in Zeiten von Corona möglich ist, in der Eisenbahnausstellung im Dorfentwicklungsmuseum Ottbergen in Augenschein genommen werden.

„Klein Hamburg“ wird in nächster Zeit die Modellbahnanlage des Bahnhofs Ottbergen vervollkommnen. Schöpfer der gesamten Anlage ist bekanntlich der in Ottbergen aufgewachsene Modellbauer Klaus Schmitz aus Bellersen. Klaus Schmitz ist im Moment dabei, die Eisenbahnersiedlung „Klein Hamburg“ mit nicht nachlassender Akribie originalgerecht nachzubauen.

Neue Heimat

Wie und warum diese Eisenbahnersiedlungen zu den Namensbezeichnungen „Klein Hamburg“ und „Klein Lübeck“ gekommen sind, ist geschichtlich nicht belegt. Tatsache ist, dass diese Namensbezeichnungen sogar Eingang in das Kataster von Ottbergen gefunden haben. Die Namensfindung erklärt sich möglicherweise insofern, als insbesondere sogenannte „Zugezogene“ in diesen Eisenbahnersiedlungen hier ihre neue Heimat gefunden haben. Aus dem volkstümlichen Sprachgebrauch heraus entstanden dann offizielle Katasterbezeichnungen.

„Klein Korea“

Für diese Auffassung spricht auch, dass mit der Errichtung des Baugebietes „Ostdeutsche Str.“ speziell für Vertriebene aus den ehemals deutschen Ostgebieten Anfang der 1950er Jahre, diese Siedlung im Volksmund der Ottberger „Klein Korea“ genannt wurde. Es war die Zeit, als der Koreakrieg ausgebrochen war.