Von Rechenschiebern und Tusche

Es ist sichtlich erkennbar, dass die ehemaligen Studenten der „Staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen in Höxter“ eine enge Bindung zueinander haben – und ihr Wiedersehen voll und ganz genießen.

Krieg prägt Kindheit

Alle Männer aus der ehemaligen Klasse, die im Februar 1960 ihr Examen in der Fachrichtung „Tiefbau“ erhielten, wurden noch vor dem Zweiten Weltkrieg geboren und durch diesen in ihrer Kindheit stark geprägt. „Wir sind Zeitzeugen, die schon damals etwas verändern und an dem Wiederaufbau der BRD aktiv teilhaben wollten“, berichtet Karlheinz Weiner, Organisator der Semestertreffen. „Damals waren es noch ganz andere Zeiten“, erinnern sich seine Kollegen und erzählen von dem Besuch der Volksschule und der handwerklichen Ausbildung, die sie zunächst abschließen mussten, um die Bauschule überhaupt besuchen zu dürfen.

Es habe noch keine staatliche Unterstützung wie das heutige „BAföG“ gegeben und auch sonst seien die Studenten sehr auf sich selbst gestellt gewesen. „Das war hart, aber wir wollten ja alle etwas werden“, berichten die Examinierten von 1960. Der gesamten Klasse sei es immer wichtig gewesen, viel zu lernen und schnellstmöglich Geld zu verdienen, um unabhängig sein zu können. Eine nennenswerte Karriere kann jeder einzelne der Absolventen vorweisen, die Karlheinz Weiner zu Beginn des Festakts präsentierte.

Zahlreiche Veränderungen

Er sprach darüber hinaus die zahlreichen Veränderungen an, die es in den vergangenen 60 Jahren im Studium der Bauingenieure gegeben hat. Vom Rechnen mit Rechenschiebern statt Taschenrechnern oder Computern, dem Zeichnen mit Tusche und Ziehfedern, dem Aufstehen beim Beantworten einer Frage des Lehrers, sowie dem Lernen in einer reinen Männerklasse und dem Abschluss (der heute „Bachelor“ heißt) nach schon fünf Semestern – all das hat sich für Studenten geändert.

Schwer vorstellbar sei für heutige Studenten auch, dass das Studium der Tiefbauingenieure im Klassenverband früher mit Anwesenheitslisten ablief, wo die Arbeiten häufig unangekündigt in der ersten Stunde am Montagmorgen geschrieben wurden.

Seit ihrem Examen im Februar 1960 habe es die Klasse jedes Jahr geschafft, sich zu treffen und somit in gewisser Weise ihr ganzes Leben miteinander verbracht.

Bereits 17 Mal haben die Tiefbauingenieure ihre Treffen in Höxter abgehalten und sich jedes Mal über die Veränderungen in ihrer alten Studentenstadt und Hochschule informiert. Seit 1978 planen sie gemeinsame Touren durch die deutschen Großstädte – seitdem auch mit den Ehefrauen, die das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Männergruppe noch einmal verstärkt haben.

Jahrzehntelange Treue

Professorin Dr.-Ing. Yvonne-Christin Bartel, Vizepräsidentin für Bildung und Internationalisierung der Technischen Hochschule OWL, dankte den Männern für ihre jahrzehntelange Treue, die sie ihrer ehemaligen Schule widmen würden und lud sie sie zum 50-jährigen Jubiläum der HAWK-Universitäten in NRW ein. Sie stellte die Historie der Technischen Hochschule OWL vor, die als „Baugewerkschule Höxter“ 1864 gegründet wurde und brachte die ehemaligen Absolventen auf den neuesten Stand, wie ihr Studiengang heute verlaufen würde.

Auch der stellvertretende Bürgermeister Günther Ludwig aus Höxter sprach einige Grußworte, dankte der Abschlussklasse für ihre Treue zur Weserstadt und nannte die Landesgartenschau als eine der bevorstehenden Veränderungen in Höxter. Bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee lauschten dann die Anwesenden den humorvoll erzählten Anekdoten, die Hans Güthoff, Helmut Ulrich und Otto Wand vorstellten. Immer wieder ertönte ein „Oh ja, so war das“ oder „Stimmt genau“ im Raum oder die Kollegen korrigierten sich gegenseitig – für Außenstehende ließ sich nur erahnen, wie viel Zeit die Gruppe miteinander verbracht hat.

„60 Jahre sind eine lange Zeit, die wir nur miteinander erleben durften, weil wir unser Studium alle schon früh mit 22 oder 23 Jahren beendet haben“, sagte Karlheinz Weiner, der aus Bayern stammt und dort auch als Ingenieur gearbeitet hat, dieser Zeitung. „Es ist für uns alle eine Gnade, in diesem Alter noch gemeinsam feiern zu dürfen. Auch, wenn der ein oder andere aufgrund von Krankheit oder Tod leider nicht mehr dabei sein kann.“