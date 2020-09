Während die Zahlen deutschlandweit in den vergangenen Tagen wieder ansteigen und in verschiedenen Großstädten die Warnmarken von 35 beziehungsweise 50 Erkrankungen auf 100.000 Einwohner in einer Woche überschritten wurden, meldet das Gesundheitsamt des Kreises Höxter am Dienstag zum dritten Mal hintereinander keine neuen Infektionen. Ein Patient gilt als genesen, so dass zur Zeit 15 aktiv mit dem Covid-19-Virus Infizierte im Kreis gezählt werden. Der Sieben-Tages-Inzidenz für den Kreis Höxter fällt somit auf 4,23.