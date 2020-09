Obwohl der Schauspieler und Regisseur Brandauer in mehr als 50 Jahren Theaterleben viele bedeutende Filme gedreht hat und immer wieder in großartigen Rollen am Theater brillierte, ist er dem Publikum vor allem durch die exzellente Darstellung des Hendrik Hoefgen im 1981 entstandenen Film „Mephisto” unvergessen.

Für diese Rolle bekam er den Oscar als bester ausländischer Schauspieler. Klaus Maria Brandauer las die Novelle in Corvey „Der Bär” des amerikanischen Literaturnobelpreisträgers William Faulkner. Er tat das so eindringlich und überzeugend, dass das Publikum gebannt seiner ausdrucksstarken Stimme lauschte. Wie ein Magier entführte er seine Zuhörer in die weiten Wälder und Landschaften Amerikas.

Im Einklang mit der Natur

Zu den Menschen, die schon immer in den Wäldern im Einklang mit der Natur und der Realität von Werden und Vergehen lebten, zählt Sam (der Nachkomme eines Indianerhäuptlings), der alle Geheimnisse des Waldes kennt und den jungen Isaac die Schönheit und die Geheimnisse von Pflanzen und Tieren lehrt. Wortgewaltig und in einer starken Sprache schildert William Faulkner den Wandel einer unberührten Wildnis, die durch die einbrechende Zivilisation ihren Charme verliert und letzten Endes unwiederbringlich zerstört wird.

Maria Magdalena Wiesmaier erhielt bereits mit sechs Jahren ihren ersten Cello­unterricht. Sie studierte in Weimar und London. Foto: Harald Iding

Die Moderne hält unerbittlich Einzug mit Eisenbahnbau und Holzwirtschaft. Doch zuweilen konnte man innehalten und die mächtigen Sprachbilder Faulkners auf sich wirken lassen, denn dann spielte Maria Magdalena Wiesmaier Cello – Stücke von Peter Sculthorpe, John Tavener und Max Reger. Sie spielte sehr differenziert und beim wehmütigen Klagen des Cellos konnte man eine Verbindung zum zuvor gehörten Text ziehen, sehr nachhaltig betörten die zerbrechlichen Töne der „Max Reger“-Improvisation. Das Publikum wusste die beiden Künstler gebührend zu schätzen und dankte mit viel Applaus.

Zu den Höhepunkten des Kunstfestes 2020 in Höxter-Corvey gehörte auch der Beitrag von Matthias Brandt im Kaisersaal.