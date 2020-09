Die Schließung wurde am Mittwochmorgen umgehend nach einem positiven Corona-Test durch das zuständige Gesundheitsamt veranlasst. „Kontaktpersonen sind durch das Gesundheitsamt informiert und für 14 Tage in Quarantäne geschickt worden“, heißt es in der Presseerklärung des Evangelischen Kirchenkreises „Alle anderen Kinder können die Kita weiterhin wie gewohnt besuchen“, sagte Ulrike Freitag-Friedrich, Geschäftsführerin des Verbundes der Tageseinrichtungen für Kinder im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn, der Träger der Einrichtung ist. Weitere Informationen würden Eltern direkt bei der Leiterin der Einrichtung, Andrea Jolmes, Tel. 05271/2609, erhalten.