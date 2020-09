Weserpegel fällt weiter

In der Alt-Höxter-Facebook-Gruppe wurde ein seltenes Foto mit den alten Höxteraner Hungersteinen und einem Jungen als Reaktion auf einen Bericht in dieser Zeitung über den Weserpegel veröffentlicht. Es zeigt die Steine, die einst nahe am alten Pegel an der Wand an der Weserbrücke am Ufer lagen und durch das Rammen einer Spundwand zerstört wurden. An dem Pegel stand 1,50 Meter, was übertragen auf die heutigen Messstelle bei Corvey unter 60 Zentimeter bedeuten würde.

Weser-Pegel sinkt weiter: nur noch 69 Zentimeter 1/36 Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Polizei Höxter

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Foto: Michael Robrecht

Die Situation könnte sich Ende des Monats aber auch entspannen. Das Regenradar zeigt für die nächsten Tage eine stetig steigende Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen. Für kommenden Montag ist sogar eine „hohe Wahrscheinlichkeit von sehr starkem Regen“ vorhergesagt.