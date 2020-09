„Als wir die Betriebsstätte hierher aussiedelten, war einfach alles Acker“, erzählt Katrin Schlüter, die Ehefrau des Betriebsleiters, während sie auf Hecken und Bäume weist, die nun die Hofanlage umschließen. „Im Laufe der Jahre haben wir Stein- und Reisighaufen angelegt, Feldahorne, Linden und Obstbäume sowie eine Haselnusshecke gepflanzt und Blühflächen ausgesät. Und wir haben noch jede Menge Ideen“, kündigt der Junior Jonas an.

Jede Menge Ideen

Für den Herbst hat die Familie gleich zwei Projekte ins Auge gefasst: Die Renaturierung eines verrohrten Bachlaufes und die Anlage einer mehrreihigen Wallhecke. Für diese Vorhaben suchen Schlüters noch Unterstützer. „Wir suchen ‚Naturschutzhelden‘ – egal, ob als Helfer bei der Arbeit oder als Spender fürs Pflanzgut. Wir freuen uns über jede Unterstützung“, sagt Josef Schlüter. Als Partner konnte die Familie den NABU Höxter gewinnen. Dadurch können für Geldzuwendungen auf das NABU-Konto auch abzugsfähige Spendenquittungen ausgestellt werden.

„Der Billerbach entsprang in einer Senke dort im Feld“, sagt Josef Schlüter und zeigt auf eine Stelle etwa 800 Meter vom Hof entfernt. „1939 wurde er direkt an der Quelle verrohrt, um mehr Ackerland zu schaffen. Die Leitung führt unter dem Feldweg durch die Wiesen, insgesamt etwa 150 Meter lang bis in die Nethe. „Hier am Weg wurde eine Viehtränke geschaffen, und hier werden wir auch mit der Offenlegung beginnen“, erklärt der Bio-Landwirt bei der Ortsbesichtigung. Direkt am Feldweg soll eine naturnahe Sitzecke, die auch mit Kinderwagen zu erreichen ist, entstehen und die bei Spaziergängern beliebte Strecke aufwerten.

Alte Rohre entfernen

Dann werden die alten Rohre entfernt und ein naturnahes, kurviges Bachbett als Lebensraum für Amphibien und Insekten geschaffen. In den ersten Jahren wird das etwa 120 Meter lange neue Kleingewässer durch einen Elektrozaun geschützt, aber langfristig soll der Bachlauf sich in das Bild der Wiese einfügen und auch für die dort weidenden Rinder des Biohofes begehbar sein.

Das zweite Projekt, die Wallhecke, ist in einer Wiese, die sich direkt an den Hof anschließt, geplant. Etwa 200 Meter soll sich die mehrreihige Anpflanzung am Rand des Grünlandes erstrecken und mit fruchttragenden Gehölzen wie Holunder, Haselnuss oder Schlehe vielen Tieren einen Rückzugsort bieten. Darüber hinaus brechen Hecken den Wind und schützen die Landschaft vor Erosion. „Wir hoffen, dass möglichst viele unsere Vorhaben interessant und unterstützenswert finden und sich zusammen mit uns für die Natur hier in unserer Heimat engagieren. Wer noch mehr Informationen möchte, erreicht mich telefonisch unter 0171/8668705“, sagt Josef Schlüter.

Spenden können mit dem Vermerk „Naturschutzhelden Ottbergen“ auf das Konto des NABU Höxter mit der IBAN „DE 274725 1550 0002 5777 73“ überwiesen werden.