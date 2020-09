Arztpraxen sind vorbereitet

„Im Moment nehme ich pro Tag etwa bei zwei bis drei Patienten mit Corona-Verdacht Abstriche. Maximal schaffe ich zehn Abstriche pro Tag“, schätzt Bertram. Dazu fährt er zu den Patienten nach Hause und nimmt die Abstriche im Freien. „Es sind zwischen fünf und zehn Patienten, bei denen ich morgens noch vor der eigentlichen Praxisöffnung um 8 Uhr teste“, berichtet derweil Küßner. Der Internist testet seit März. „Erkältungszeit und Corona-Tests – das verlangt uns alles ab“, sagt Küßner. Der Höxteraner Arzt rechnet mit mehr Abstrichen, wenn es nun nasskalt und regnerisch wird.

Symptomfrei

Nur wer symptomfrei ist und sich routinemäßig – wie etwa Lehrer oder Erzieher – auf das Coronavirus testen lassen wolle, komme zum Test in die Praxis von Peter-Josef Bertram in der Paderborner Straße in Warburg. „Wer eine erhöhte Körpertemperatur hat, das ist ab 37 Grad, wird zurzeit erst gar nicht in die Praxis gelassen“, erklärt er. Die beiden Ärzte bitten alle Patienten, die sich aufgrund von Erkältungssymptomen behandeln lassen wollen, zuvor zuhause die Körpertemperatur zu messen und dann zunächst telefonisch Kontakt aufzunehmen.

Anstieg der Corona-Fälle

Peter-Josef Bertram, zweiter Vorsitzender des Warburger Ärztevereins, und Matthias Küßner rechnen in den nächsten Wochen fest mit einem Anstieg der Corona-Fälle – zusätzlich zu den üblichen Erkältungskrankheiten und Grippeinfektionen. Die Grippeschutzimpfungen würden bereits laufen. Die Nachfrage sei höher als sonst üblich. „Die Impfungen werden etwa 30 Prozent höher liegen“, schätzt Küßner und hat entsprechend mehr Impfstoff bestellt.

Mehrarbeit stemmbar

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) geht davon aus, dass die Hausarztpraxen die im Herbst und Winter zu erwartende Mehrarbeit bewältigen können. Jana Elbert, Mitarbeiterin der Pressestelle der KVWL: „Die Versorgung der Grippeerkrankten und der Covid-19-Patienten ist stemmbar. Die Praxen haben ein System in der Versorgung entwickelt und es gibt ausreichend Schutzausrüstung. Die Situation ist ganz anders als zu Beginn des Jahres.“ Derzeit werde innerhalb der KVWL über die Einrichtung einer Samstagssprechstunde für Patienten mit Atemwegsbeschwerden gesprochen.

Kreis Höxter gewappnet

Falls die Corona-Fallzahlen im Kreis Höxter ansteigen sollten, sieht sich die Kassenärztliche Vereinigung mit Blick auf die von Gesundheitsminister Jens Spahn geforderten „Fieberambulanzen“ gewappnet. „Wenn wir feststellen, dass die Hausärzte überlastet sind“, so Jana Elbert, „können wir ein stationäres Diagnosezentrum schnell wieder öffnen.“ Dies würde nur geschehen, wenn das regionale Infektionsgeschehen dies erforderlich mache.

Telefonsprechstunde

„An einer Samstagssprechstunde für Patienten mit Atemwegsbeschwerden werde ich mich nicht beteiligen“, sagt Peter-Josef Bertram. Diese sei schwierig umzusetzen. Er sieht die größte Gefahr der Infektion mit dem Coronavirus nämlich in geschlossenen Räumen. „Eine solche Sprechstunde wäre für mich, meine Mitarbeiter und andere Patienten nicht sicher“, meint er. Obendrein wäre die Desinfektion der Praxis nach der Sprechstunde sehr aufwändig. Für seine Patienten will der Allgemeinmediziner demnächst eine Telefonsprechstunde am Samstag einrichten. „Durch genaues Befragen kann ich die Dringlichkeit der Behandlung abschätzen und die weiteren Schritte einleiten“, sagt Bertram. „Aufgrund der Hygienekonzepte in Zeiten von Corona könnte die Erkältungswelle geringer als in den vergangenen Jahren ausfallen“, hofft Matthias Küßner.